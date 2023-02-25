Какие мы разные: в Кении есть деревня, куда нет доступа мужчинам, в бельгийском городке Бенш проходит трёхдневный карнавал, в котором участвуют только мужчины и мальчикиС 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.23 17:00

В Полярных Зорях завершилась XI зимняя спартакиада «Спорт АЭС – 2023» с участием более 350 спортсменов Электроэнергетического дивизиона

Подведены итоги спартакиады среди работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2023», которая проходила в Полярных Зорях с 20 по 24 февраля. Участие приняли 10 команд и более 350 спортсменов Электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» – Кольской, Калининской, Смоленской, Белоярской, Курской, Нововоронежской, Балаковской, Ленинградской атомных станций, сборные «Атомэнергоремонта» и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом».

Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева отметила: «Для «Росатома» спорт – это основа корпоративной культуры, любые наши производственные победы невозможны без спортивного, здорового духа. Количество людей, которые занимаются спортом, растёт из года в год и концерн «Росэнергоатом» – один из лидирующих и ведущих дивизионов в этом направлении. Всех участников Спартакиады объединило одно – желание ставить рекорды, развивать свои возможности и побеждать. Спасибо большое Кольской АЭС за создание такой дружественной и тёплой атмосферы».

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук обратился с приветствием к участникам: «Зимняя спартакиада концерна «Росэнергоатом» была проведена в Полярных Зорях в девятый раз. Это были удивительные четыре дня, наполненные духом спортивного азарта, честного соперничества и искренней дружбы. У нас есть победители, но нет проигравших, мы все – одна команда Электроэнергетического дивизиона».

«Спартакиада концерна «Росэнергоатом» всегда проходит на высшем уровне. Электроэнергетический дивизион устраивает большой праздник. Желаю, чтобы эти славные спортивные традиции в атомной отрасли всегда соблюдались», – отметила исполнительный директор АНО «Атомспорт» Светлана Петрачина.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в течение четырёх дней проходили соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, полиатлону и хоккею. Разыграно более 50 комплектов наград.

Итоги командного зачёта:

лыжные гонки

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Ленинградская АЭС;

3 место – Смоленская АЭС;

горнолыжный спорт

1 место – Кольская АЭС;

2 место – «Атомэнергоремонт»;

3 место – Ленинградская АЭС;

сноуборд

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Ленинградская АЭС;

3 место – «Атомэнергоремонт»;

полиатлон

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Белоярская АЭС;

3 место – Ленинградская АЭС;

хоккей

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Белоярская АЭС;

3 место – Балаковская АЭС.

Церемония награждения и торжественного закрытия Спартакиады проходила в Городском Дворце культуры г. Полярные Зори.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Черное золото». Художественный фильм (12+)23:35«Ударный вертолет МИ-28. Ночной охотник». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах и такси-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 19 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области выросло количество обращений о перерасчете в адрес регоператора-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика