В Полярных Зорях завершилась XI зимняя спартакиада «Спорт АЭС – 2023» с участием более 350 спортсменов Электроэнергетического дивизиона

Подведены итоги спартакиады среди работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2023», которая проходила в Полярных Зорях с 20 по 24 февраля. Участие приняли 10 команд и более 350 спортсменов Электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» – Кольской, Калининской, Смоленской, Белоярской, Курской, Нововоронежской, Балаковской, Ленинградской атомных станций, сборные «Атомэнергоремонта» и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом».

Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева отметила: «Для «Росатома» спорт – это основа корпоративной культуры, любые наши производственные победы невозможны без спортивного, здорового духа. Количество людей, которые занимаются спортом, растёт из года в год и концерн «Росэнергоатом» – один из лидирующих и ведущих дивизионов в этом направлении. Всех участников Спартакиады объединило одно – желание ставить рекорды, развивать свои возможности и побеждать. Спасибо большое Кольской АЭС за создание такой дружественной и тёплой атмосферы».

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук обратился с приветствием к участникам: «Зимняя спартакиада концерна «Росэнергоатом» была проведена в Полярных Зорях в девятый раз. Это были удивительные четыре дня, наполненные духом спортивного азарта, честного соперничества и искренней дружбы. У нас есть победители, но нет проигравших, мы все – одна команда Электроэнергетического дивизиона».

«Спартакиада концерна «Росэнергоатом» всегда проходит на высшем уровне. Электроэнергетический дивизион устраивает большой праздник. Желаю, чтобы эти славные спортивные традиции в атомной отрасли всегда соблюдались», – отметила исполнительный директор АНО «Атомспорт» Светлана Петрачина.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в течение четырёх дней проходили соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, полиатлону и хоккею. Разыграно более 50 комплектов наград.

Итоги командного зачёта:

лыжные гонки

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Ленинградская АЭС;

3 место – Смоленская АЭС;

горнолыжный спорт

1 место – Кольская АЭС;

2 место – «Атомэнергоремонт»;

3 место – Ленинградская АЭС;

сноуборд

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Ленинградская АЭС;

3 место – «Атомэнергоремонт»;

полиатлон

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Белоярская АЭС;

3 место – Ленинградская АЭС;

хоккей

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Белоярская АЭС;

3 место – Балаковская АЭС.

Церемония награждения и торжественного закрытия Спартакиады проходила в Городском Дворце культуры г. Полярные Зори.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.