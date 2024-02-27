В Полярных Зорях завершилась XII зимняя Спартакиада «Спорт АЭС – 2024»

Подведены итоги Спартакиады среди работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2024», которая проходила в Полярных Зорях с 20 по 23 февраля.

В Спартакиаде работников электроэнергетического дивизиона «Спорт АЭС — 2024» приняли участие 11 команд и более 350 любителей зимних видов спорта с Кольской, Калининской, Смоленской, Белоярской, Курской, Нововоронежской, Балаковской, Ленинградской атомных станций, сборные «Атомэнергоремонта» и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», а также впервые присоединилась сборная спортсменов с далёкой Билибинской АЭС.

Было разыграно 102 медали в 5 дисциплинах: лыжные гонки, полиатлон, горные лыжи, сноуборд, хоккей с шайбой. Соревнования проходили одновременно на четырех спортивных площадках города Полярные Зори.

«Зимняя Спартакиада концерна «Росэнергоатом» объединяет атомные станции России уже в 12 раз. И это огромная честь для нашего города принимать на своих площадках лучших спортсменов Электроэнергетического дивизиона. Это были удивительные четыре дня, наполненные духом спортивного азарта, честного соперничества и искренней дружбы. У нас есть победители, но нет проигравших, мы все – одна команда» - поздравил всех участников соревнований директор Кольской АЭС Василий Омельчук во время Церемонии награждения и торжественного закрытия Спартакиады.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, места по итогам командного зачёта распределились следующим образом:

горнолыжный спорт

1 место – Кольская АЭС;

2 место – «Атомэнергоремонт»;

3 место – Ленинградская АЭС;

сноуборд:

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Калининская АЭС;

3 место – Ленинградская АЭС;

полиатлон:

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Ленинградская АЭС;

3 место – Белоярская АЭС;

хоккей

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Центральный аппарат;

3 место – Балаковская АЭС;

лыжные гонки

1 место – Ленинградская АЭС;

2 место – Кольская АЭС;

3 место – Смоленская АЭС.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.