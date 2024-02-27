В январе годовая инфляция в Мурманской области ускориласьПрезидент России указом определил границы Ленинградского и Московского военных округов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 11:30

В Полярных Зорях завершилась XII зимняя Спартакиада «Спорт АЭС – 2024»

Подведены итоги Спартакиады среди работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2024», которая проходила в Полярных Зорях с 20 по 23 февраля.

В Спартакиаде работников электроэнергетического дивизиона «Спорт АЭС — 2024»  приняли участие 11 команд и более 350 любителей зимних видов спорта с Кольской, Калининской, Смоленской, Белоярской, Курской, Нововоронежской, Балаковской, Ленинградской атомных станций, сборные «Атомэнергоремонта» и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», а также впервые присоединилась сборная спортсменов с далёкой Билибинской АЭС.

Было разыграно 102 медали в 5 дисциплинах: лыжные гонки, полиатлон, горные лыжи, сноуборд, хоккей с шайбой. Соревнования проходили одновременно на четырех спортивных площадках города Полярные Зори.

«Зимняя Спартакиада концерна «Росэнергоатом» объединяет атомные станции России уже в 12 раз. И это огромная честь для нашего города принимать на своих площадках лучших спортсменов Электроэнергетического дивизиона.  Это были удивительные четыре дня, наполненные духом спортивного азарта, честного соперничества и искренней дружбы. У нас есть победители, но нет проигравших, мы все – одна команда» - поздравил всех участников соревнований директор Кольской АЭС Василий Омельчук во время Церемонии награждения и торжественного закрытия Спартакиады.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, места по итогам командного зачёта распределились следующим образом:

горнолыжный спорт

1 место – Кольская АЭС;

2 место – «Атомэнергоремонт»;

3 место – Ленинградская АЭС;

сноуборд:

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Калининская АЭС;

3 место – Ленинградская АЭС;

полиатлон:

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Ленинградская АЭС;

3 место – Белоярская АЭС;

хоккей

1 место – Кольская АЭС;

2 место – Центральный аппарат;

3 место – Балаковская АЭС;

лыжные гонки

1 место –  Ленинградская АЭС;

2 место – Кольская АЭС;

3 место – Смоленская АЭС.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)63% жителей СЗФО позитивно относятся и готовы работать в малом бизнесе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область вошла в число лидеров рейтинга регионов России по доступности бензина-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 59 копеек, евро теряет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис представил проект газификации Мурманской области в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия»-PRO ЖКХ (18+)Программу капремонта МКД надо делить на две части, или На замену лифтов не хватает денег-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика