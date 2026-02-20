В Полярных Зорях завершилась XIII зимняя Спартакиада «Спорт АЭС – 2026»
Подведены итоги Спартакиады среди работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2026», которая проходила в Полярных Зорях с 17 по 20 февраля.
В Спартакиаде работников электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» приняли участие 12 команд и около 350 любителей зимних видов спорта с Кольской, Калининской, Смоленской, Белоярской, Билибинской, Курской, Нововоронежской, Балаковской, Ленинградской атомных станций, сборные Атомэнергоремонта, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», а также впервые присоединилась сборная спортсменов холдинга «ТИТАН-2».
Было разыграно более 160 медалей в 5 дисциплинах: лыжные гонки, полиатлон, горные лыжи, сноуборд, хоккей с шайбой. Соревнования проходили одновременно на четырёх спортивных площадках города Полярные Зори.
«Настоящая ценность спартакиад состоит не столько в завоевании призовых мест, сколько в формировании атмосферы здоровой конкуренции, укрепления связей между коллегами и создании благоприятных условий для активного образа жизни и поддержания физической формы. Выражаю признательность всем участникам, судьям и организаторам за отличную работу и личный вклад в развитие корпоративной культуры атомной энергетики» - поздравил всех участников соревнований директор Кольской АЭС Василий Омельчук.
Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, по итогам командного зачёта во всех дисциплинах места распределились в следующем порядке:
горнолыжный спорт
1 место – Кольская АЭС;
2 место – Атомэнергоремонт;
3 место – Калининская АЭС;
сноуборд:
1 место – Калининская АЭС;
2 место – Атомэнергоремонт;
3 место – Ленинградская АЭС;
полиатлон
1 место – Белоярская АЭС;
2 место – Ленинградская АЭС;
3 место – Кольская АЭС;
хоккей
1 место – Нововоронежская АЭС;
2 место – Кольская АЭС;
3 место – Курская АЭС;
лыжные гонки
1 место – Ленинградская АЭС;
2 место – Кольская АЭС;
3 место – Смоленская АЭС
Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.