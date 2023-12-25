В Полярных Зорях завершились соревнования по горнолыжному спорту на Кубок губернатора

На склоне горнолыжного комплекса «Салма» Полярных Зорь состоялся традиционный Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту. Соревнования проводятся в Кольском Заполярье более 10 лет.

Борьбу за медали вели юноши и девушки в возрасте от 10 до 11 лет в дисциплине «слалом-гигант». На старт вышли около 80 участников из Петрозаводска, Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Полярных Зорь.

Награды вручали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и президент Федерации горнолыжного спорта Мурманской области Юрий Ширшков.

Победителем среди юношей стал Михаил Пилипенко из кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. На втором месте также представитель данной школы Антон Королёв. Бронзовый призер – представитель мончегорской спортивной школы Дмитрий Стендерс.

У девушек победила представительница спортивной школы олимпийского резерва №3 Мурманска Марьяна Котельникова. В призёрах воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Апатитов Алина Фёдорова и спортсменка из кировской спортивной школы олимпийского резерва Алина Михейкова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, главными задачами проведения соревнований являются популяризация данного вида спорта у нас в регионе, развитие детско-юношеского и молодёжного спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Фото: https://gov-murman.ru