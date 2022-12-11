В Полярных Зорях завершились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту. Отличилась Кировская спортивная школа олимпийского резерва

На горнолыжном комплексе «Салма» Полярных Зорь завершилась первая слаломная часть всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Открытие сезона на призы Кольской АЭС». Соревнования проходили в слаломе среди девушек и юношей в возрасте от 12 до 15 лет.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по результатам соревнований Юлия Мельникова стала серебряным призёром, а Максим Берёзкин получил бронзовую медаль. Оба спортсмена являются воспитанниками Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и тренируются у Бориса и Ирины Аник.

10 декабря эстафету принял горнолыжный комплекс в Кировске, где юные спортсмены поборолись за победу в слалом-гиганте.

Фото: https://gov-murman.ru