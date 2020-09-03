В Полярный доставлены материалы для футбольного поля с искусственным покрытием

Комиссией Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области 1 сентября была осуществлена выездная проверка и приёмка материалов, поставленных для проведения работ по мероприятию «Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками», которое реализуется в рамках национального проекта «Демография», федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» в г. Полярном (ЗАТО Александровск).

Материалы пришли в полном объёме и надлежащего качества. В настоящее время ведутся работы по запуску конкурсных процедур для определение подрядчика на выполнение работ.