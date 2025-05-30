В пользу детей судебные приставы региона взыскали более 194 миллионов рублей алиментов

На исполнении у судебных приставов региона находится более 5 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. Принятыми судебными приставами мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано более 194,4 миллиона рублей алиментов.

С начала года действуют более 3,7 тысячи постановлений по временному ограничению права выезда должников за пределы Российской Федерации, а 901 должник ограничен в праве управления транспортными средствами.

Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, одна из наиболее эффективных мер воздействия — это арест имущества. С целью проверки имущественного положения должников судебными приставами осуществлено 1539 выходов по месту их жительства, по результатам которых произведено 347 ареста имущества, из них 21 автомобиль и 13 объектов недвижимости. Общая стоимость арестованного имущества составила более 17 миллионов рублей.

Если должник в течение двух и более месяцев уклоняется от уплаты алиментов, судебный пристав составляет в отношении него протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». С начала 2025 года 262 неплательщика алиментов привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Меры административного характера – это своего рода предупреждение: пора вспомнить о своём ребёнке и вернуть ему хотя бы материальный долг. Если же они не оказывают должного воздействия, тогда родителю грозит уже уголовное наказание по части 1 статьи 157 УК РФ. 137 должников привлечены к уголовной ответственности.

В целях оказания содействия неработающим должникам, обязанным к уплате алиментов, выданы 191 направление для обращения в органы занятости населения. В результате 82 неработающих должника были зарегистрированы, как нуждающиеся в трудоустройстве, у 61 должника из пособия удерживаются алименты, 21 должник не получает пособие.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.