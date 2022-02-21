Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в понедельник утром стоимость нефти снижается, поскольку инвесторы оценивают перспективы увеличения количества «чёрного золота» на рынке. Такому прогнозу способствует ситуация с переговорами по ядерной сделке между США и Ираном. В случае успешного завершения сделки на рынок нефти добавится около миллиона баррелей в день.

По словам аналитиков CBA, которые приводит газета «Wall Street Journal», трейдеры сосредоточены на развитии переговоров по ядерной сделке с Ираном, поскольку нефтяные рынки смогут получить доступ к столь необходимым поставкам при её заключении. «На этот раз похоже, что рынки настроены более оптимистично в отношении потенциального увеличения добычи нефти в Иране», — добавили эксперты.

Курс доллара в понедельник утром снижается к евро и к иене на ослаблении опасений за геополитическую обстановку, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 6664 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,9935 рубля.