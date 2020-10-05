В понедельник в Мурманской области - без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия антициклона, центр которого смещается с Баренцева моря на Канино-Колгуевский район и далее на Республику Коми. По Мурманской области ожидается местами слабый дождь, туман, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, в отдельных районах заморозки до -1-3°, днём +6+12°.

Сегодня, 5 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2 +7°, днём +6+11°.