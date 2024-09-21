В понедельник в ЗАТО г. Североморск стартует новый отопительный сезон

23 сентября во флотской столице стартует новый отопительный сезон. Вопрос готовности управляющих компаний и АО «МЭС» к подаче теплоносителя в жилые дома североморцев и стал главным на традиционном «коммунальном часе», который прошёл 19 сентября.

Напомним, 16 сентября подача тепла была возобновлена во все учреждения образования. Также к запуску системы отопления полностью готовы учреждения культуры, здравоохранения и социальной сферы. Решение об их подключении руководители принимают самостоятельно. Теперь очередь жилищного фонда.

Как отметил глава ЗАТО г. Североморск, ремонтные работы, от которых зависела подача теплоносителя в МКД, полностью завершились на прошлой неделе. На сегодняшний день муниципалитет к старту отопительного сезона готов.

- В завершающей стадии ремонт участка в районе перекрестка улиц Советская и Колышкина. Однако это резервная ветка. На этом участке подключено пять домов – ул. Вице-адмирала Падорина, 10, 12, 14, Колышкина, 1 и Советская, 10. Во все эти МКД теплоноситель для ГВС подаётся, – пояснил главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» Алексей Садовников.

Запуск отопления в жилые дома будет проходить поэтапно. По нормативу на запуск отводится 5 дней, ещё 10 суток необходимо на наладку и регулировку системы, ликвидацию воздушных пробок. На этот период управляющим компаниям дано поручение сформировать бригады, которые будут осуществлять запуск и наладку систем в МКД.