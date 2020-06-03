В порт Лавна пойдут грузы с высокой доходностью, с высокой добавленной стоимостью, которые улучшат и региональную экономику

Сегодня утром генеральный директор РЖД Олег Белозеров Белозеров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетили место обрушения моста через реку Кола и место строительства нового моста в рамках проекта «Мурманский транспортный узел».

ОАО «Российские железные дороги» готово предоставлять преференции при перевозке грузов в направлении порта Лавна, сообщил сегодня генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, пишет «Интерфакс».

«Недавно мы получили поручение вице-премьера по результатам вашего обращения об уточнении, в том числе наших железнодорожных возможностей по вывозу грузовой базы до 2030 г . Краткосрочные планы понятны - это реализация проекта по развитию грузового направления к порту Лавна. Мы оцениваем (грузопоток. – Ред.) в порядка 100 млн тонн», - сказал он.

«Мы готовы давать преференции при перевозке в этом направлении. Предполагаем, что сюда пойдут грузы с высокой доходностью, с высокой добавленной стоимостью, которые улучшат и региональную экономику, и экономику «Российских железных дорог», - добавил топ-менеджер.

В свою очередь Чибис отметил, что ранее I этап проекта по развитию Мурманского транспортного узла предполагал грузопоток в объёме 28 млн тонн, но «сейчас уже подтверждённая потребность 44 млн тонн». «Потенциальный объём задач минимум в 2 раза превышает то, что сегодня подтверждено, и мы рассчитываем, что нам с вами удастся вместе с коллегами дополнительно сделать под объём перевозки 100 млн тонн», - сказал губернатор.