Компания» «ГТЛК» планирует запустить угольный терминал порта «Лавна» во второй половине 2023 года«Сила в правде» - в Мурманск прибывает БДК «Иван Грен»
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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.22 20:00

В порт Мурманск с патриотической миссией прибыл один из крупнейших десантных кораблей России — «Иван Грен»

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин совместно с представителями Северного флота ВМФ России и министром внутренней политики Мурманской области Анной Головиной провели торжественную встречу боевого корабля на набережной морского вокзала.

«Иван Грен» с музейными выставками на борту посещает северные порты России в рамках акции «Сила в Правде». Её цель — поддержать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

— «Сила в Правде» — важная и нужная акция для города-героя Мурманска, — отметил Юрий Сердечкин. — Большой десантный корабль «Иван Грен», прибывший в порт, является образцовым примером мощи и силы нашей страны. В настоящее время корабль выполняет миссию корабля-музея. У мурманчан и гостей нашего города появилась уникальная возможность ближе познакомиться с историей Северного флота и Великой Отечественной войны, а также узнать о подвигах российских военнослужащих.

С 9 по 11 сентября корабль будет открыт для экскурсий. Все, кто поднимется на борт, смогут увидеть музейные экспонаты, историческую и современную военную технику.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23300&page=1

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