В порту Кандалакши ужесточили условия ледового плавания

К самостоятельному плаванию допущены только суда с ледовым классом не ниже Ice3.

Суда с ледовым классом Ice1 и Ice2 допускаются к плаванию только под проводкой ледокола. Суда без ледовых усилений и буксирно-баржевые составы к плаванию не допускаются.

Дополнительные ограничения по режиму ледового плавания введены в морском порту Кандалакша (Мурманская область). К самостоятельному плаванию или к плаванию под проводкой ледокола в акватории с 9 января 2025 года допущены только суда с ледовым классом не ниже Ice3 по классификации Российского морского регистра судоходства (РС), следует из распоряжения исполняющего обязанности капитана порта.

Напомним, первая ледокольная проводка в период зимней навигации 2024–2025 годов состоялась 12 декабря в акватории морского порта Кандалакша. Ледокол «Капитан Чадаев» Росморпорта обеспечил выход из порта сухогруза «WL Atlantic».

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».