В порту «Лавна» завершаются пусконаладочные работы стакера-реклаймера

На западном берегу Кольского залива в новом порту «Лавна» специалисты ФАУ «РосКапСтрой» приступили к комплексному опробованию стакера-реклаймера SR-1, расположенного на складской площадке №3. Комплексное опробование является завершающим этапом пусконаладочных работ стрелового роторного стакера-реклаймера.

Как сообщает пресс-служба ФАУ, стакер-реклаймер — это транспортирующий механизм непрерывного действия, предназначенный для забора и погрузки угля. Стреловые роторные стакеры-реклаймеры используются для упорядоченного размещения инертных материалов (песок, гравий, щебень, известняк, глина, сера, уголь, минеральное сырье и др.) на открытых производственных и складских площадках и для подачи сыпучих грузов на причальный конвейер. Стакер-реклаймер перемещается по рельсовому пути, расположенному вдоль складского конвейера.

Производительность стакер-реклаймера, установленного в комплексе перегрузки угля «Лавна», составляет 4,2 тысячи тонн груза в час.

Строительно-монтажные работы ведёт АО «ТЭК Мосэнерго», их планируется завершить в ближайшее время.

Фото: https://roskapstroy.ru/news/news_5158/#images-2