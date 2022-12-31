В порту Мурманска подорожает услуга почасовой аренды разъездного судна

С 1 января 2023 года вводятся обновленные тарифы на предоставление разъездных судов в порту Мурманск.

Во вторник, 27 декабря, в пресс-службе ФГУП «Росморпорт» сообщили об изменениях стоимости проката катеров в мурманском порту.

Так, с 1 января 2023 года предоставление судов «Святой Николай» и «Лоцман-1» для разъездных целей будет стоить 20,9 тысячи рулей в час с учётом НДС. Без НДС эта сумма составит 17,5 тысячи рублей в час.

Каждый из катеров способен нести на своём борту до 500 кг грузов и до десяти человек.