В порту Мурманска реконструировали пункт пропуска через госграницу

В пределах Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области (ВРПК) в рамках 1-го этапа реконструирован морской грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу в морском порту Мурманск.

Приказ Минтранса России об открытии пункта пропуска вступит в силу 2 января 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Реализация проекта способствует увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году за счёт интенсификации использования морских судов.

ВРПК предназначен для обеспечения безопасности морских грузовых операций по перегрузке СПГ по схеме «судно-судно» с судов-газовозов ледового класса на суда-газовозы без ледового усиления и направлен на оптимизацию поставок СПГ от морского порта Сабетта до потребителей СПГ по Северному морскому пути.