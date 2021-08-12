В Никеле специалистами Невского СЦ МЧС России была обезврежена 500-килограммовая авиационная бомба времён Великой Отечественной войныПервый земельный участок в рамках программы «Гектар Арктики» поставлен на кадастровый учёт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.21 11:30

В порядок определения платы за отопление в многоквартирных домах внесли изменения

Правила привели в соответствие с постановлением Конституционного суда РФ (КС). Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены во исполнение постановления Конституционного суда, согласно которому необходимо предусмотреть порядок определения платы за отопление с учётом показаний как общедомового, так и индивидуальных приборов учёта тепловой энергии многоэтажки.

В конце мая КС признал противоречащими Конституции несколько пунктов правил предоставления коммунальных услуг. В КС обратилась жительница подмосковной Балашихи, квартира которой подключена к теплосетям через ИТП. Несмотря на исправность счётчика, женщине приходилось оплачивать отопление без учёта его показателей, исходя из приходящейся на её квартиру (с учётом площади) доли от объёма общего потребления. Суды такую практику признали правомерной, однако в КС её назвали не соответствующей Конституции.

Постановление признаёт утратившим силу пункт, в соответствии с которым объём тепловой энергии определялся исходя из применяемого в доме норматива.

Как пишет pnp.ru, поправки предусматривают правила расчёта платы за отопление в многоквартирных домах, которые подключены к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме — через тепловой пункт и при этом оснащены общедомовым прибором учёта тепловой энергии, но есть помещения, в которых нет индивидуальных приборов учёта.

Кроме того, постановление определяет формулу для оплаты за отопление для тех домов, в которых отсутствует центральное отопление. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кем и где хотят работать молодые специалисты СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Лишь 22% жителей СЗФО довольны своей зарплатой-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 40 копеек, евро теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В порядок определения платы за отопление в многоквартирных домах внесли изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика