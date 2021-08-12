В порядок определения платы за отопление в многоквартирных домах внесли изменения

Правила привели в соответствие с постановлением Конституционного суда РФ (КС). Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены во исполнение постановления Конституционного суда, согласно которому необходимо предусмотреть порядок определения платы за отопление с учётом показаний как общедомового, так и индивидуальных приборов учёта тепловой энергии многоэтажки.

В конце мая КС признал противоречащими Конституции несколько пунктов правил предоставления коммунальных услуг. В КС обратилась жительница подмосковной Балашихи, квартира которой подключена к теплосетям через ИТП. Несмотря на исправность счётчика, женщине приходилось оплачивать отопление без учёта его показателей, исходя из приходящейся на её квартиру (с учётом площади) доли от объёма общего потребления. Суды такую практику признали правомерной, однако в КС её назвали не соответствующей Конституции.

Постановление признаёт утратившим силу пункт, в соответствии с которым объём тепловой энергии определялся исходя из применяемого в доме норматива.

Как пишет pnp.ru, поправки предусматривают правила расчёта платы за отопление в многоквартирных домах, которые подключены к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме — через тепловой пункт и при этом оснащены общедомовым прибором учёта тепловой энергии, но есть помещения, в которых нет индивидуальных приборов учёта.

Кроме того, постановление определяет формулу для оплаты за отопление для тех домов, в которых отсутствует центральное отопление.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.