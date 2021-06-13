В порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области внесены изменения

В соответствии с поручением губернатора Мурманской области комитетом по ветеринарии региона при активном взаимодействии с представителями зоозащитных организаций и приютов для животных были подготовлены поправки к Порядку осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области.

10 июня принято соответствующее постановление правительства Мурманской области №356-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области». Так, внесены следующие изменения:

1. Для оперативного реагирования на поступившие заявки на отлов животных без владельцев срок реагирования на заявку об отлове животных без владельцев в случае поступления информации о нападении животных без владельцев на человека или других животных отлов животных без владельцев сокращен с 6 часов до 4 часов с момента поступления такой информации, установлен для г. Мурманска – не позднее 2 часов с момента поступления такой информации. Также определено, что срок исполнения заявки на отлов животных без владельцев устанавливается муниципальным контрактом (договором).

2. В целях своевременного выявления стай животных без владельцев Порядок дополнен нормой о проведении плановых обследований (рейдов) территорий муниципальных образований согласно графику, утверждаемому администрациями муниципальных образований.

3. В целях исключения случаев необоснованного повторного отлова животных (отлова стерилизованных животных без владельцев, имеющих бирку на ухе), установлены требования к заявке на отлов таких животных. Определено, что заявка на отлов стерилизованного животного без владельца, имеющего неснимаемые или несмываемые метки (бирку), которое проявляет немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека, должна содержать фамилию, имя, отчество заявителя, его номер телефона, индивидуальные характеристики животного, позволяющие его достоверно определить (размер, окрас, особые приметы), место нахождения животного, признаки проявления данным животным немотивированной агрессивности.

4. В целях обеспечения гуманного отношения к животным во время отлова Порядок дополнен требованиями к средствам для отлова, установлен запрет на применение при отлове травмирующих приспособлений.

Кроме этого, определен запрет: снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах на непродолжительное время (срок менее трех часов); наносить механические повреждения животному, за исключением необходимых для отлова манипуляций; превышать дозировку лекарственных препаратов для ветеринарного применения, предназначенных для временной иммобилизации животных, рекомендуемую инструкцией по применению; оставлять на месте отлова обездвиженных животных без владельцев.

5. Предусмотрена возможность возврата потерявшихся животных их владельцам в местах отлова, если до начала движения транспортного средства лицо, которому на праве собственности или ином законном праве принадлежит отловленное животное (владелец животного), подтвердит указанные права. В частности, установление владельца потерявшегося животного осуществляется работниками бригады по отлову путём идентификации сведений, указанных на амуниции животного, предъявлением фото- или видеоизображений животного, иных доказательств владения.

6. Уточнены требования к транспортировке отловленных животных – не менее 0,6 кв. м пространства клетки (отсека) в транспортном средстве на 1 животное.

7. Сокращено максимальное время нахождения животных в транспортном средстве во время транспортировки от места отлова в приют для животных с 12 часов до 6 часов. Кроме того, установлены более комфортные условия транспортировки животных (изменены параметры температуры).

8. Уточнена процедура передачи животного из приюта новому владельцу без стерилизации – это допустимо в случае наличия ветеринарных противопоказаний для проведения такой операции.

9. Введена обязанность проведения видеозаписи процесса стерилизации.

10. Увеличено время послеоперационного ухода за животным: у особей мужского пола с 3-5 дней до 5-7 дней; у особей женского пола – с 5-10 дней до 7-10 дней.

Также Порядок дополнен разделом об общественном контроле в области обращения с животными без владельцев.