В порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трёх до семи лет внесены изменения

Постановлением правительства Мурманской области 17.02.2022 №101-ПП в порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно внесены следующие изменения:

- установлена возможность подачи заявления на ежемесячную выплату не только по месту жительства или по месту пребывания на территории Мурманской области, но и по месту фактического проживания заявителя;

- размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчёту в беззаявительном порядке с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей;

- при определении нуждаемости семьи не будут учитываться региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимости, авто- или мототранспортного средства, налоговые вычеты, а также гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства;

- при оценке имущественной обеспеченности семьи не будут учитываться земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места, которые предоставлены в рамках государственной социальной поддержки или, стоимость приобретения которых в полном объёме оплачена за счёт денежных средств, предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки.

Напомним, что размер ежемесячной выплаты составляет 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области, и зависит от доходов семьи. В 2022 году его составляет: 50 % - 9810,00 рублей; 75% - 14715,00 рублей; 100% - 19620,00 рублей.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.