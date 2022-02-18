В связи с усилившимися снегопадами в Мурманске объявлен режим повышенной готовностиОбластной художественный музей приглашает обсудить художественную толерантность
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.22 16:30

В порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трёх до семи лет внесены изменения

Постановлением правительства Мурманской области 17.02.2022 №101-ПП в порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно внесены следующие изменения:

- установлена возможность подачи заявления на ежемесячную выплату не только по месту жительства или по месту пребывания на территории Мурманской области, но и по месту фактического проживания заявителя;

- размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчёту в беззаявительном порядке с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей;

- при определении нуждаемости семьи не будут учитываться региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимости, авто- или мототранспортного средства, налоговые вычеты, а также гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства;

- при оценке имущественной обеспеченности семьи не будут учитываться земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места, которые предоставлены в рамках государственной социальной поддержки или, стоимость приобретения которых в полном объёме оплачена за счёт денежных средств, предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки.

Напомним, что размер ежемесячной выплаты составляет 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области, и зависит от доходов семьи. В 2022 году его составляет: 50 % - 9810,00 рублей; 75% - 14715,00 рублей; 100% - 19620,00 рублей.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Северянин
16.02.22 18:21
Ещё бы мазут на газ заменить,котельные новые построить,а то котельни рухнут скоро от старости . Зарплату рабочему персоналу поднять до 80 т.рублей. Работают люди за ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ,а зарплаты 25 -27
Комментарий к новости:Министерство обороны успешно реализует программу по энергосбережению и энергоэффективности в военных городках Мурманской области
Северянин
16.02.22 18:15
За 24 . тысячи рублей ???
Комментарий к новости:Состояние рынка труда Мурманской области по итогам 2021 и прогнозы на 2022 год – версия hh.ru
Д.О. Вернер
16.02.22 13:46
Мурманская область заняла 38 место (49 баллов) в рейтинге качества жизни регионов за 2021 год против 43 места за 2020 год (46 баллов). А можно опубликовать ФИО АВТОРА таких строк?
Комментарий к новости:Мурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В январе в Мурманской области рост цен на услуги замедлился-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 2 копейки, доллар подрос почти на копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)8,6% - Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика