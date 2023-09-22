В посадке саженцев на территории мурманской школы-интерната принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой

Задумка дополнительного озеленения появилась летом в ходе рабочей встречи спикера регионального парламента с руководством образовательного учреждения.

Сергей Дубовой отметил, что на дворовой территории уже есть большой палисадник с деревьями, но есть и участки, которые ещё можно облагородить.

— В этот раз вместе с воспитанниками и сотрудниками школы мы высадили саженцы сирени, шиповника, черемухи и боярышника. Всего посадили 15 кустов, – сказал парламентарий. – В Мурманске и других городах области много зелёных зон, радующих и самих жителей, и гостей. Во многом это усилия старших поколений северян. Добрая традиция предшественников продолжается и сегодня. Важно, что в подобных экологических мероприятиях участвуют дети и молодые люди. С раннего возраста у них формируется правильное представление об окружающем мире и своей роли в нем, о том, что его можно преображать своим трудом, делать здоровым и комфортным.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/ebc/l3amksr11mr97nsafowtguci5yspz5x3.jpg