В посёлках Североморск-3 и Щукозеро завершились работы по замене контейнеров

В посёлках Североморск-3 и Щукозеро оборудовали новые контейнерные площадки и поставили на них пластиковые контейнеры с крышками и люками.

- Таким образом, завершился планомерный процесс по замене и реконструкции контейнерных площадок, а также замене контейнеров на жилфонде ЗАТО г.Североморск, - рассказал директор ООО «Севстрой» Евгений Затона. – Это стало возможным благодаря совместной работе администрации ЗАТО, которая выделила средства на строительство девяти контейнерных площадок (двух – н.п. Шукозеро, семи – н.п. Североморск-3), регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области АО «Ситиматик», предоставившего пластиковые контейнеры, и нашей компании, которая закупила мусоровозы задней загрузки.

Новые контейнеры для сбора отходов эффективней предыдущих железных баков, они оборудованы большими крышками и маленькими люками, которыми необходимо пользоваться, чтобы мусор не разлетался по территории. При погрузке отходов на мусоровоз задней загрузки практически исключено рассыпание отходов. Кроме того, объём новых контейнеров больше предыдущих – 1,1 м3.

Как сообщает администрация флотской столицы, в обоих посёлках планируется установка сетчатых контейнеров для сбора пластикового мусора. В самом Североморске раздельный сбор пластика начали внедрять 2 года назад. Первая же фура с «североморским» пластиком, отправленным на переработку, принесла 350 тысяч рублей, которые были потрачены на благоустройство сквера возле храма на ул. Советской.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13211-v-poselkah-severomorsk-3-i-shukozero-zavershilis-raboty-po-zamene-konteynerov/