В посёлках Титан и Коашва в школах заменят окна

1 июня начнутся работы по замене и ремонту оконных блоков в школах населенных пунктов Коашва и Титан. Работы будут проводиться в подразделениях МБОУ «Средняя образовательная школа №10» и МБОУ «Основная образовательная школа №8 г. Кировска».

К выполнению работ приступит ООО «СК МТИ». Компания из Костромы была признана победителем по результатам электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска».

На выполнение работ претендовало 4 участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, извещения об электронном аукционе и были допущены к торгам.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, на прошлой неделе с ООО «СК МТИ» заключен муниципальный контракт на сумму 5,8 миллиона рублей. Согласно условиям заключенного контракта работы будут выполняться в период с 1 июня по 15 августа 2022 года.