Мурманская область. Арктика (16+)21.06.26 14:00
В посёлке Африканда будет снижена надёжность электроснабжения потребителей
Мурманский филиал публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сообщает, что в связи с проведением плановых работ на ЛЭП 110 кВ Л-111, с аварийной готовностью 4 часа будет снижена надёжность электроснабжения потребителей п. Африканда : с 7.00 29 июня до 20.00 3 июля.
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