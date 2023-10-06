В посёлке Лиинахамари открылся современный комплекс объектов марикультуры фабрики по убою и переработке атлантического лосося

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета областной Думы Андрей Иванов, сенатор Татьяна Сахарова, а также представители подрядных организаций, партнеры компании «Русский лосось», сотрудники предприятия.

Сергей Дубовой поздравил с открытием фабрики всех сотрудников компании и жителей посёлка Лиинахамари:

– Открытие перерабатывающей фабрики – знаковое событие для всего нашего края. Если открывается новое производство – значит, экономика нашего региона развивается. Роль местных производителей в обеспечении северян свежими продуктами питания очень велика. На столе жителей региона должна быть своя рыбопродукция. Мы активно стремимся к этой понятной для земляков цели. Инвестиционный климат Мурманской области способствует ее достижению и воплощению в жизнь новых значимых проектов. Сегодня мы видим – есть реальные результаты совместных усилий. Мы гордимся, что современная экологичная рыбная фабрика появится именно здесь, в Лиинахамари, на Кольской земле, в исконно рыбном регионе.

Глава регионального парламента выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании фабрики, и вручил заслуженные награды, пожелав компании процветания и успешной реализации новых планов на благо всех жителей региона.

Представители компании провели для гостей экскурсию по фабрике, которая расположилась на площади более 2,5 тысячи кв. метров, и рассказали об особенностях производства. Фабричный комплекс состоит из производственного здания, административно-бытового корпуса, здания очистных сооружений, холодного склада. Максимальная мощность производства рассчитана на 165 тонн продукции в сутки. Численность работников составляет 92 человека.

Необходимость в строительстве собственного рыбоперерабатывающей фабрики именно в Лиинахамари вызвана рядом факторов, среди которых сохранение свежести продукции. Рыба поступает на переработку живая, непосредственно из садка, минуя дополнительные этапы транспортировки. Значительное внимание уделено очистке сточных вод.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28665/