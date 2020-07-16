В посёлке Мурмаши полным ходом идут ремонтные работы

Они ведутся в рамках реализации муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды», «Развитие дорожного хозяйства» и программы правительства Мурманской области по благоустройству детских городков.

В этом году сама природа соблаговолила подрядчикам вовремя приступить к выполнению контрактных обязательств. Солнечные деньки позволили работать в комфортных условиях и в соответствии с графиком. Процент выполненных работ на объектах на сегодняшний день составляет от 60 до 90%, хотя сдать работу нужно к 31 июля.

Три автомобильные дороги общего пользования на улицах Кирова, Московская и Молодёжная сейчас ремонтируются на общую сумму в 11 миллионов 370 тысяч рублей. Приближается к завершению благоустройство дворовых территорий на улице Мира в районе домов № 23 и № 25, на улице Московской возле дома № 14 и дома № 6 на улице Полярной. В целом стоимость ремонтных работ составила 5 миллионов 335 тысяч рублей. А на улице Молодёжная в районе домов № 2 и 3 появится новая детская площадка. Цена вопроса 275 тысяч рублей. Сейчас идёт согласование по земляным работам. Кстати, средства на данные ремонты выделены областного и муниципального бюджетов.

- Отрадно, что реализация этих программ возможна не только в крупных региональных центрах, - подчеркнула глава посёлка Мурмаши Оксана Данилова. - Мы с коллегами систематически контролируем ремонт. К слову, от местных жителей уже звучат слова благодарности за эту работу.

В этом году в здании Мурмашинской школы № 1, где обучаются школьники начальных классов, завершается капитальный ремонт. Это третий этап ремонта здания школы. В 2018 и 2019 годах за счёт средств субсидии из областного бюджета и бюджета Кольского района (более 20 миллионов 400 тысяч рублей) отремонтированы фасад, кровля, помещения основного задания школы. В 2020 году за счёт финансовой помощи областного бюджета (19 миллионов 200 тысяч рублей) и средств бюджета Кольского района (1 миллиона рублей) будут отремонтированы тепловой пункт, кровля и помещения пристройки здания, часть фасада здания и заменена электропроводка. Ремонт начался в конце мая и завершится 20 августа.

Екатерина ПОДРУЧНАЯ.