В посёлке Никель продолжаются работы по восстановлению водоснабжения

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, вечером 27 марта в посёлке Никель произошла авария на сетях водоснабжения собственности МУП «Сети Никеля» по причине обрушения эстакады с трубопроводом подачи хозпитьевой воды из-за обледенения и протечек.

По информации министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алексея Лыженкова, котельная выходит на оптимальный режим работы, наполняются баки-аккумуляторы. По расчётам сегодня в 10-11 часов горячая вода поступит в посёлок.

Как сообщил Алексей Лыженков, ситуация с подачей холодной воды в Никель сложнее. Специалисты проводят работы по перекачиванию ресурсов из резервуаров Кольской ГМК в резервуары посёлка, что даст возможность подачи воды в сеть холодного водоснабжения. Также сейчас идёт подготовка трассы для временного трубопровода холодного водоснабжения по штатной схеме. Администрацией округа организована доставка бутилированной питьевой воды и выдача населению холодной воды с помощью девяти единиц техники.

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис выразил благодарность Кольской ГМК, которая подключилась к работе по восстановлению трубопровода. «Сейчас водоснабжение котельной восстановлено. Спасибо компаниям Кольская ГМК и Печенгастрой, которые задействовали более 25 специалистов для того, чтобы вернуть жителям воду», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по обращению администрации Печенгского муниципального округа специалистами Кольской ГМК и дочернего общества Печенгастрой 27 марта с 22:00 организованы работы по восстановлению трубопровода. В них задействовано более 25 работников КГМК и Печенгастрой, привлечены подрядные организации.

Подача горячей воды населению прекращена 27 марта с 22.40, холодной – 28 марта с 9.15 утра. Отопление посёлка осуществляется в штатном режиме.