В посёлке Никель службе Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Карелия исполнилось 85 лет

В торжественном мероприятии по случаю юбилея приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат Думы Любовь Черепанова.

— Летопись службы – это многочисленные примеры честного служения Отечеству, высокого профессионализма, самоотверженности, – обратился к военнослужащим Сергей Дубовой. – Современная граница – это не только новая техника и вооружение, это, прежде всего, люди, в совершенстве владеющие ими. Ваша служба требует предельной собранности, выдержки, постоянной готовности противостоять новым вызовам и угрозам. А это означает мобильность, образованность, ответственность, физическая и психологическая выносливость, боевая выучка. Уверен, какими бы сложными не были новые задачи и обстановка, личный состав службы справится с ними на отлично.

Парламентарий поблагодарил военнослужащих за службу и высокий профессионализм, пожелал дальнейших успехов, а также вручил награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32109/