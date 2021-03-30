В посёлке Никель восстановлено водоснабжение после аварии

В Никеле восстановлено холодное и горячее водоснабжение, нарушенное 27 марта из-за обрушения эстакады, по которой проложен трубопровод. Оно было вызвано обледенением из-за множественных протечек труб.

Для ликвидации последствий аварии потребовалось более двух суток и свыше 10 сварочных бригад. К сотрудникам компаний Кольская ГМК и «Печенгастрой» подключились МУП «Сети Никеля», ООО «Печенгастрой», АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканал», АО «Городские Сети», МБУ «РЭС». Смонтировано более 300 метров нового трубопровода из стали и полиэтилена низкого давления.

«Учитывая масштаб и серьёзность повреждений, хочется отметить слаженную работу всех участников процесса. Благодаря оперативно проведённым ремонтным мероприятиям, которые велись круглосуточно, водоснабжение потребителей восстановлено», – отметил находившийся на месте аварии министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Лыженков.

Отдельно глава ведомства поблагодарил Главное управление МЧС России по Мурманской области. Управление предоставило в пользование мощный насос, позволивший поддерживать достаточное давление в муниципальном резервуаре водного запаса.

Как сообщили местные власти, после монтажа новой системы вода может содержать различные примеси, поэтому употреблять её не рекомендуется. В ближайшее время Управление Роспотребнадзора возьмёт пробу воды на пригодность использования в хозпитьевых нуждах. О результатах лабораторных исследований администрация округа проинформирует население дополнительно, сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.