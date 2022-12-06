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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 12:45

В посёлке Нивский Кандалакшского района обеспечено надёжное и качественное теплоснабжение

В продолжение контроля прохождения в регионе осенне-зимнего периода и.о. министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский с рабочим визитом постелил котельную посёлка Нивский, где завершилась масштабная модернизация.

Учитывая высокую степень износа оборудования в межотопительный период 2022 года АО «МЭС» провёл комплекс работ по техническому перевооружению объекта теплоснабжения.

Так, произведена замена 8 разнотипных водогрейных котлов, вспомогательного тепломеханического оборудования, внедрена современная система автоматического управления. Кроме того, смонтированы новые дымовые трубы: на каждый котёл своя.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия направлены на обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения потребителей, снижение теплопотерь и расходов, связанных с ремонтами и техническим обслуживанием оборудования.

«Работа проведена масштабная: котельная преобразилась как внутренне, так и внешне. Устаревшее оборудование заменено на энергоэффективное, внедрена автоматика. Фасад привели в порядок», - отметил Сергей Лупанский. - Если говорить в целом, такая работа АО «Мурманэнергосбыт» ведётся постоянно. Каждый межотопительный период несколько котельных мы обязательно приводим в порядок. Как итог - снижение аварийности. Позитивную динамику отмечаем второй сезон подряд».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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