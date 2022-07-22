В посёлке Нивском будет модернизирована котельная

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области контролирует подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. 21 июля в фокусе внимания – мазутная котельная в посёлке Нивском, введенная в эксплуатацию в 1977 году.

Учитывая высокую степень износа оборудования, эксплуатирующая организация АО «МЭС» реализует комплекс мер по техническому перевооружению объекта теплоснабжения.

Подробно о проводимой работе рассказала генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

Так, модернизация предполагает замену 10 разнотипных водогрейных котлов на новые, газотрубные, оснащенные автоматизированными горелочными устройствами с микропроцессорным управлением с электронной регулировкой горения, замену вспомогательного тепломеханического оборудования, внедрение современных систем автоматического управления, защит, сигнализации, оснащение котельной комплексной автоматизированной системой управления, сбора и отображения информации с программным обеспечением.

Реализация мероприятий позволит сократить расходы на топливо и эксплуатационные затраты, связанные с ремонтами и техническим обслуживанием оборудования, а также повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей.

«Лето для энергетиков горячая пора, потому что сейчас проходят основные ремонтные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону, – отметила замминистра энергетики и ЖКХ региона Ирина Очкинадзе. – Сегодня мы осмотрели котельную посёлка Нивский. Новое, умное оборудование, в том числе три автоматизированных водогрейных котла, будут установлены в срок, до начала отопительного сезона. Самое главное, что оборудование отечественное и мы полностью уходим в импортозамещение».

«Производство должно развиваться независимо от различных обстоятельств, обеспечивать надёжность и качество теплоснабжения наших потребителей», – дополнила Алла Истомина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/