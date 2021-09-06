В посёлке Протоки готовят землю под строительство детского сада

3 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис с рабочей поездкой посетил населенные пункты Протоки и Оленегорск-2. Вместе с главой муниципалитета Олегом Самарским, членом Совета Федерации Татьяной Кусайко и представителями расположенных в муниципалитете воинских частей губернатор осмотрел социально-культурные объекты и дорожную инфраструктуру, проверил ход работ в рамках реновации ЗАТО, а также пообщался с жителями.

В ходе встречи жители посёлка Протоки рассказали о существующих проблемах и пожеланиях по развитию населенного пункта. Кроме дорог и медицинского обслуживания, одна из главных сложностей – отсутствие современного дошкольного учреждения.

Участники мероприятия обсудили необходимость строительства нового здания детского сада, который перейдёт в ведомство муниципалитета и сможет заниматься образовательной деятельностью, готовить детей к школе. Глава региона также осмотрел площадку под строительство – она расчищена, отсыпана, находится в удобном месте. Муниципалитет уже начал кадастровые работы по выделению территории.

В закрытом военном городе Оленегорск-2 участники рабочей поездки осмотрели отремонтированные кровли и участок дороги. В рамках программы реновации ЗАТО в этом году завершён ремонт двух кровель, на 2022-2023 год запланирован ремонт и других многоквартирных домов – в порядок приведут крыши и фасады.

Как сообщает регионально Министерство информационной политики, на встрече с жителями главными вопросами были обслуживание жилфонда, медпомощь – организация прививок для детей, открытие аптеки в гарнизоне. Так, капитальный ремонт крыши необходим в доме на ул. Ленинградская, 3. Глава региона дал ряд соответствующих поручений профильным органам власти, в числе которых – рассмотреть возможность выделения финансовых средств на капитальный ремонт кровли уже в этом году.