В посёлке Ревда состоялось открытие нового центра обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта»

Новый ЦОК расположился в центре населённого пункта по адресу: улица Кузина, 6. Основная задача современного офиса – предоставить клиентам быстрое и качественное решение всех вопросов, связанных с энергоснабжением.

Посёлок Ревда – настоящая жемчужина Кольского севера, расположившаяся неподалеку от крупнейшего горнодобывающего предприятия региона - Ловозерского горно-обогатительного комбината. На церемонии открытия присутствовало руководство местной администрации и градообразующего предприятия.

«В этом году мурманский филиал «АтомЭнергоСбыта» открывает уже одиннадцатый центр обслуживания клиентов. Новый ЦОК полностью оформлен в соответствии с единым корпоративным стилем госкорпорации «Росатом». Надеемся, новый ЦОК обрадует клиентов, а мы будем ждать обратную связь для улучшения нашей работы», - отметила и.о. заместителя директора филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск по сбыту электрической энергии Юлия Сторкатская.

В новом ЦОКе жителей Ревды ждёт высокое качество обслуживания. Удобное расположение ключевых зон обслуживания клиентов, упрощенная система навигации по офису – все это позволяет быстро и легко зарегистрироваться на прием к специалисту. Кассовая зона обеспечивает быстрое и удобное оформление платежей. Большая зона ожидания с уютными креслами и игровым уголком для детей позволяет клиентам провести время с максимальным комфортом.

«Для нашего поселения открытие нового центра обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» – событие значимое. Уверены, что для жителей новая локация станет точкой притяжения, куда можно будет прийти и закрыть самые волнующие вопросы по электроснабжению», - отметила глава муниципального образования городского поселения Ревда Валентина Афоничева.

В новом офисе жители Ревды могут без комиссии через специальный планшет оплатить электроэнергию, передать показания счётчиков или подключить цифровые сервисы.

«Развитие качественного клиентского сервиса определенно радует жителей Ревды, большинство из которых работают на нашем комбинате. Мы рады видеть здесь современный и комфортный центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта». В то же время нельзя не отметить удобство цифровых сервисов, которые предлагают наши коллеги», - добавила заместитель генерального директора по развитию ООО «Ловозерский ГОК» Наталия Смирнова.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.