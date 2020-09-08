В посёлке Сафоново продолжается строительство новой амбулатории

Продолжается строительство новой амбулатории для жителей поселка Сафоново. С ходом работ в рамках рабочей поездки в ЗАТО г. Североморск ознакомился министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Решение о необходимости возведения нового здания амбулатории было принято в 2017 году, так как прежнее не соответствовало требованиям санитарных правил и норм. По итогам торгов в 2018 году был заключён договор на разработку проектной документации, в 2019 году проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Строительные работы начались в апреле 2020 года в рамках региональной государственной программы «Развитие здравоохранения».

В настоящее время капитальное строительство осуществляется в плановом режиме согласно графику. Работы выполнены на 70%. Практически завершены общестроительные работы и устройство внешних инженерных сетей, продолжается монтаж кровли и внутренних инженерных сетей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в новом здании предусмотрены процедурный и прививочный кабинеты, кабинет физиотерапии, кабинет неотложной помощи с отдельным входом в здание, стоматологический кабинет, кабинеты участковых врачей и врачей-специалистов. Завершить работы планируется в середине ноября 2020 года.