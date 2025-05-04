В посёлке Сафоново прошёл военно-патриотический праздник «Слава тебе, солдат», посвящённый 80-й годовщине со Дня Победы

3 мая в праздничных мероприятиях приняли участие сенатор Российской Федерации, представитель от Мурманской областной Думы Татьяна Сахарова, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

Концертную программу обеспечили коллектив смешанного авиационного корпуса «Крылья Севера», а также творческие коллективы Североморска.

В ходе праздника присутствующие смогли увидеть выставку оружия и военной формы времён Великой Отечественной войны, представленную поисковым отрядом «Вьюга», мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей, выставку детского рисунка «Этот День Победы».

Также военнослужащие смешанного авиационного корпуса организовали спортивные состязания, мастер классы по сборке-разборке оружия и работу военно-полевой кухни с солдатской кашей и чаем. Помимо этого, силами женского совета смешанного авиационного корпуса Северного флота была проведена акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой каждый желающий смог получить Георгиевскую ленту.

Завершился праздник коллективным исполнением песни «День Победы».

Фото (пресс-служба Северного флота): https://citysever.ru/novostiq/17947-v-poselke-safonovo-proshel-masshtabnyy-voenno-patrioticheskiy-prazdnik/