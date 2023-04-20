В посёлке Сафоново проведут военно-историческую реконструкцию, посвящённую 80-летию со дня создания ГУКР «Смерш» НКО СССР
Военно-историческую реконструкцию, посвящённую юбилейной 80-й годовщине образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проведут сотрудники УФСБ России по Северному флоту совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки органа безопасности.
Вниманию зрителей будут представлены эпизоды работы оперуполномоченных отдела контрразведки «СМЕРШ» Северного оборонительного района Северного флота в составе подразделений действующей армии, вступавших в бой с отборными частями Вермахта.
В реконструкции исторических событий примут участие военнослужащие Северного флота, члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».
Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, на месте проведения мероприятия будет организована работа полевой кухни.
Начало реконструкции в 13.00 29 апреля на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново Мурманской области.
Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.