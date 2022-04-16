В посёлке Сафоново проведут военно-историческую реконструкцию, посвящённую битве за хребет Муста-Тунтури

Военно-историческую реконструкцию, посвящённую битве за хребет Муста-Тунтури, одной из важнейших в Петсамо-Киркенесской операции периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проведут сотрудники УФСБ России по Северному флоту совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки органа безопасности.

Мероприятие приурочено к 79-й годовщине образования Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР.

Вниманию зрителей будет представлена история подвига оперуполномоченного отдела контрразведки «СМЕРШ» Северного оборонительного района Северного флота лейтенанта Ахраменко Василия Ефимовича, в составе подразделений Северного флота вступившего в бой с отборными частями Вермахта за высоту 260.0 хребта Муста-Тунтури, героически погибшего при исполнении воинского долга.

В реконструкции исторических событий примут участие военнослужащие Северного флота, члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

На месте проведения будет организована работа полевой кухни.

Начало мероприятия в 13.00 23 апреля на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново Мурманской области, сообщает пресс-служба УФСБ России по Северному флоту.