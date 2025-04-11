В посёлке Сафоново проведут военно-историческую реконструкцию, посвящённую Мурманской наступательной операции

Сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки органа безопасности проведут военно-историческую реконструкцию, посвящённую Мурманской наступательной операции, позволившей сорвать планы немецкого командования по завоеванию столицы Советского Заполярья и стабилизировать линию фронта.

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 81-й годовщине освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков и 82-й годовщине образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР.

Будут воспроизведены: история подвига оперуполномоченного отдела контрразведки Северного флота капитана Березкина Бориса Леонидовича, с группой из четырёх бойцов защищавшего высоту, имеющую большое стратегическое значение, и не покинувшего боя, даже когда остался один и получил четыре ранения; сцена допроса немецкого шпиона по мотивам художественного фильма «В августе 44-го»; эпизод о битве за хребет Муста-Тунтури, одной из важнейших в Петсамо-Киркенесской операции периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В реконструкции исторических событий примут участие сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту, военнослужащие Северного флота, члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и Общественной организации ветеранов военной контрразведки.

На месте проведения будет организована работа полевой кухни.

Начало мероприятия в 12.00 19 апреля на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново Мурманской области.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.