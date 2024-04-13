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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.24 09:30

В посёлке Сафоново проведут военно-историческую реконструкцию, посвящённую Мурманской наступательной операции и битве за хребет Муста-Тунтури

Сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки органа безопасности 20 апреля проведут военно-историческую реконструкцию, посвящённую Мурманской наступательной операции, позволившей сорвать планы немецкого командования по завоеванию столицы советского Заполярья и стабилизировать линию фронта. Кроме того, вниманию зрителей будет представлен эпизод о битве за хребет Муста-Тунтури, одной из важнейших в Петсамо-Киркенесской операции периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Мероприятие приурочено к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, 81-й годовщине образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Северному флоту, будут воспроизведены истории подвигов старшего оперативного уполномоченного отдела контрразведки «Смерш» Северного флота капитан-лейтенанта Михайлова Сергея Павловича, в сложной боевой обстановке возглавившего наступление десантных подразделений в губе Западная Лица, и  оперуполномоченного отдела контрразведки «СМЕРШ» Северного оборонительного района Северного флота лейтенанта Ахраменко Василия Ефимовича, в составе подразделений Северного флота вступившего в бой с  отборными частями Вермахта за высоту 260.0 хребта Муста-Тунтури.

В реконструкции исторических событий примут участие военнослужащие Северного флота, члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

На месте проведения будет организована работа полевой кухни.

Начало мероприятия в 13.00 20 апреля на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Северному флоту.

 

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