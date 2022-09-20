В посёлке Щукозеро на учебной базе отдельного морского инженерного полка прошёл чемпионат Северного флота по военному многоборью

В нём приняли участие более 70 военнослужащих объединений и соединений флота. Они соревновались в четырёх дисциплинах: подтягивание или подъём переворотом на перекладине, бег на 60 или 100 метров и 1 или 3 километра, а также прохождение полосы препятствий.

По итогам соревнований среди команд объединений Северного флота третье место заняла команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, второе досталось сборной подводных сил «Тайфун», а чемпионами стали военнослужащие армейского корпуса из команды «Армата».

Среди соединений и воинских частей «бронза» досталась команде «Атлант» отдельного морского инженерного полка, «серебро» - команде «Краб» дивизии подводных лодок, а «золото» завоевала команда «Циклон» центра связи Северного флота.

Наивысший результат в силовых упражнениях показал Мурат Чавтаров из команды «Армата», самым быстрым стал Исмат Асланов из команды «Атлант», а выносливым - Дмитрий Смирнов из команды «Тайфун». Лучшие военно-прикладные навыки на полосе препятствий продемонстрировал Николай Бабичев из команды «Циклон».

Победителям и призёрам соревнований были вручены медали, грамоты и кубки, сообщает пресс-служба Северного флота.