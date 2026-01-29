Срок приёма заявок на «Губернаторский старт» продлён до 4 марта«Семейная гостиная»: практика из Мончегорска, укрепляющая связи детей и родителей, признана одной из лучших в стране
В посёлке Щукозеро в морском инженерном полку Северного флота состоялось торжественное открытие памятника участникам СВО

Право открыть памятник было представлено кавалеру ордена Мужества командиру инженерно-сапёрной роты капитану Дмитрию Платкову. С открытием памятника в 63-м отдельном морском инженерном полку в части военных инженеров Северного флота образовался мемориальный комплекс «Воинам сапёрам-североморцам, погибшим при выполнении воинского долга».

Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии торжественного открытия памятника участникам СВО, который установлен в посёлке Щукозеро в отдельном морском инженерном полку Северного флота.

«63-й отдельный морской инженерный полк – это подразделение с уникальной историей и особыми традициями. Его основа была заложена ещё в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие вашего соединения обеспечивали оборону главной базы Северного флота, устанавливали минные заграждения, строили долговременные огневые точки, разминировали дороги, порты и города Заполярья. После войны восстанавливали разрушенные объекты в городах Мурманской области, продолжали разминирование, участвовали в строительстве и развитии инфраструктуры Северного флота. На протяжении десятилетий подразделение выполняло задачи в разных точках мира, участвовало в крупных стратегических учениях, готовило тысячи специалистов для Военно-морского флота. Отдельно хочу отметить вклад личного состава в аварийно-спасательные и особо сложные операции. Сегодня полк – это современное, профессиональное подразделение, которое уверенно справляется с самыми сложными задачами. Конечно, особые слова благодарности – тем, кто сегодня выполняет боевые задачи. Инженерные войска – это люди, которые первыми идут туда, где трудно и опасно. Где нужно разминировать, обеспечить проход, прикрыть, спасти. И, к сожалению, иногда – ценой собственной жизни», – сказал Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что памятник - это знак общей памяти военнослужащим части, погибшим при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.

«Они честно исполнили свой долг, остались верны присяге и товарищам. Их имена навсегда вписаны в историю части, Северного флота и всей страны. Наша обязанность – помнить о них, поддерживать их семьи и делать всё, чтобы подвиг этих людей никогда не был забыт. Благодарю весь личный состав полка и ветеранов за службу, профессионализм и преданность делу», – подчеркнул губернатор.

«В ходе специальной военной операции военные инженеры Северного флота, продолжая традиции предшественников, проявляют мужество и героизм, демонстрируют профессионализм и высокую выучку при решении задач инженерного обеспечения в сложных боевых условиях. Особый вклад военные инженеры вносят в налаживание мирной жизни на освобождённых территориях, выполняя задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов», – обратился к военнослужащим и другим участникам мероприятия командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов.

В торжественной церемонии открытия памятника также приняли участие глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков, ветераны инженерных войск, воспитанники Мурманского нахимовского училища, а также военнослужащие полка и их семьи.

Частью мемориального комплекса также стал памятный знак «Сапёрам-североморцам, погибшим на Северном Кавказе». Участники мероприятия возложили к мемориальному комплексу венки и цветы.

 

 

