В посёлке Спутник начался капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы. К выполнению работ приступила компания ООО «Гидротехника» из Мурманска, признанная победителем по результатам проведения электронного аукциона.

На прошлой неделе с компанией был заключён договор на сумму 34,4 миллиона рублей. Подрядчику необходимо осуществить ряд демонтажных работ, уплотнить грунт щебнем, уложить новые лаги, обустроить полы, установить новые окна, двери, лестничные площадки и марши облицовать керамогранитными плитами. Также необходимо выполнить отделочные работы, обустроить чердак, входные группы, в том числе крыльца и козырьки. Кроме того, будет заменена вентиляция, установлены новые системы отопления, водоснабжения и канализации.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в конце октября этого года, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.