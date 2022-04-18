Мурманская область. Арктика (16+)18.04.22 15:00
В посёлке Спутник открылись после капремонта детская школа искусств с библиотекой и ДЮСШ
15 апреля в посёлке Спутник после капитального ремонта открылись детская школа искусств с библиотекой и детско-юношеская спортивная школа. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
На объектах полностью обновили оборудование и всю инженерную инфраструктуру, заменили окна и лестницы, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
«Я не раз приезжал в этот поселок, смотрел, как идут ремонты этих двух объектов, которые давно не работали. И, конечно, все жители Спутника, - и дети, и взрослые, - очень ждали открытия школы искусств и спортивной школы», - сообщил Андрей Чибис.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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