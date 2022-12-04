В посёлке Видяево открылось новое молодёжное пространство «СОПКИ»

В ЗАТО Видяево открылось новое молодёжное пространство «СОПКИ», в торжественной церемонии принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Депутат отметил, что у представителей самой инициативной, творческой и активной части гарнизона подводников, появилось место, где можно творить, учиться новому, пробовать, воплощать задуманное и просто отдыхать:

— У нас одаренная, талантливая молодёжь. Уже сегодня она заявляет о себе яркими проектами, новыми идеями, активным участием в общественной жизни. Их энергия и способность нестандартно мыслить необходимы для развития посёлка, процветания нашего северного края.

Парламентарий поблагодарил всех, кто участвовал в обустройстве пространства и активно поддерживал проект, пожелал крепкого здоровья, веры в свои силы и успехов, молодёжи – воплощения в жизнь добрых идей и планов.

«СОПКИ» в Видяево включают в себя зону коворкинга, студию звукозаписи, места для просмотров фильмов. На сегодняшний день в регионе уже работает 16 уникальных молодёжных пространств, где северяне могут с пользой проводить свободное время, общаться и знакомиться с интересными людьми.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26644/