В посёлке Высокий капитально отремонтирован детский сад №14

Все запланированные на 2023 год работы завершены. Специалисты обновили спортивную площадку, смонтировали на ней необходимое оборудование. Также рабочие установили новые малые архитектурные формы, а на игровых площадках смонтировали теневые навесы.

Подрядная организация заменила асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов и установила новое ограждение по периметру территории.

На территории детского сада также появились новые газоны и высажены кусты сирени.

В неудовлетворительном состоянии также находился фасад образовательного учреждения. Теперь на здании установлен новый навесной вентилируемый фасад.

«Средства на капитальный ремонт выделены в том числе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По этой программе в 2023 году также завершён капремонт теплосетей в Ёнском и сейчас обновляется Дом культуры в Ковдоре. А в 2022 году в Ковдоре в рамках программы завершили ремонт фасада Детской школы искусств», – отметил исполняющий обязанности министра строительства региона Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, капитальный ремонт крыши детского сада №14 в Высоком прошёл в 2022 году. Подрядчиком выполнен демонтаж старого покрытия кровли с последующим устройством гидроизоляции, утеплением кровельного пирога и устройством новых слоев наплавляемого кровельного покрытия.

Инфраструктура в поселке улучшается в том числе в рамках плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru