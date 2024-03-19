В посёлке Высокий начался капитальный ремонт школы

В посёлке Высокий обновят здание средней образовательной школы №13 на улице Сыромятникова, 13а. Заключён контракт на выполнение работ по капитальному ремонту.

Подрядная организация ООО «Вежа» приступила к демонтажу перегородок, внутренней отделки, сетей водоснабжения, водоотведения. Сейчас бригады работают на первом и втором этажах. Окончание выполнения работ запланировано на 2025 год. Работы проводятся в рамках реализации государственной программы «Образование и наука».

Кроме того, подводятся итоги конкурсных процедур на капитальный ремонт еще двух школ. Уже определены победители – ООО «Атлант» и ООО «РГСМ».

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в 2024 году начнётся капитальный ремонт в десяти школах. По шести из них муниципальные контракты были заключены в начале года. Это школа в поселке Молочный, Туломская средняя общеобразовательная школа, школа №10 в Кировске, школа в посёлке Видяево на улице Нагорной, а также школа на улице Октябрьской в Мончегорске и Лодейнинская школа в Териберке.

Фото: https://gov-murman.ru