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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 15:15

В посёлке Высокий открылась обновленная по модельному стандарту библиотека

Пространство стало 21-м в Мурманской области, преобразившимся при поддержке нацпроекта «Культура».

Модернизированное учреждение получило название «Библиотека высокого полёта». Библиотека работает в посёлке с 1975 года и выполняет важнейшую функцию – обеспечивает информационное обслуживание войсковых частей, а также занимается организацией досуга, военно-патриотическим и духовно-нравственным просвещением военнослужащих и их семей. Благодаря федеральной поддержке жители Высокого – закрытого военного гарнизона с численностью немногим выше 5000 человек – смогут не только читать книги, но и развивать свои творческие способности, проводить мероприятия и встречи, а также работать с электронными ресурсами. В обновленном пространстве теперь функционирует зал для работы с самыми юными читателями и их родителями, библиокафе и творческая лаборатория, оснащенная современным оборудованием: игровыми панелями и консолью, очками и шлемом виртуальной реальности, проектором и экраном, аудиооборудованием.

После модернизации на базе библиотеки начнут работать востребованные у жителей Высокого курсы компьютерной грамотности, клубы по интересам и краеведческие объединения, а также будут запущены проекты по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи и военнослужащих срочной службы.

Участие в торжественном открытии обновленного пространства приняла министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«За время реализации нацпроекта «Культура» в Мурманской области создана двадцать одна модельная библиотека, серьёзную поддержку учреждениям также оказывает региональный план «На Севере – жить». Благодаря этому в обновленных залах рождаются те яркие идеи и проекты, которые позволяют нам с гордостью носить звание «Самый читающий регион и Библиотечная столицы России». Уверена, что жителям Высокого будет комфортно и уютно в модернизированной библиотеке, где теперь можно не только читать, но и обсуждать искусство, общаться и узнавать новое, проводить интересные мероприятия и заниматься творчеством», - отметила глава профильного ведомства.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманская область занимает первое место в СЗФО и четвёртое в стране по числу открытых модельных библиотек. До конца этого года свои двери в новом статусе распахнут модернизированные пространства в Мурманске, Кандалакше и Мурмашах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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