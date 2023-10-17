В посёлке Высокий продолжается капитальный ремонт фасада здания и обновление территории детского сада №14

В настоящее время ООО «АТЛАНТ» из Мурманска занимается благоустройством. Рабочие подготовили основания под малые архитектурные формы и детскую площадку.

Уже выполнен демонтаж старого игрового оборудования и снят верхний слой грунта. Специалисты выровняли зоны для всех 12 прогулочных площадок, установили лотки для отвода воды, отсыпали щебнем пешеходные дорожки и проезд для транспорта. На всех площадках уложен плодородный грунт, а на дорожках – асфальтовое покрытие, также вдоль них установлен бордюр.

Министерство строительства Мурманской области сообщает, что контракты с подрядчиками были заключены в августе.

Капитальный ремонт спортивной площадки детского сада, которым занимается другой исполнитель – предприниматель из Мончегорска, уже находится в стадии завершения. Бригада демонтировала старое спортивное оборудование, выровняла основание под площадку и покрыла ее щебнем, выполнила железобетонную подготовку. По периметру спортивной площадки уложен бордюр, установлен декоративный забор, сейчас рабочие укладывают резиновое покрытие и собирают оборудование.

Над фасадом здания работает ООО «НОВАСТРОЙ» из Череповца. В настоящий момент рабочие устанавливают строительные леса. Напомним, кровлю детского сада №14 в Высоком капитально отремонтировали в октябре 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru