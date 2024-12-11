В посёлке Высокий завершается капитальный ремонт одного из зданий средней образовательной школы №13 на улице Сыромятникова

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, работы ведёт подрядная организация ООО «Вежа».

«Работы спланированы в два этапа, и сейчас уже практически готов первый корпус. В 2025 году ребята перейдут учиться сюда, а строители приступят к ремонту второго корпуса», – сообщил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Школу ремонтируют благодаря государственной программе «Образование и наука». Кроме того, обновление инфраструктуры школ региона является приоритетным направлением регионального плана «На Севере – жить».

Глава строительного ведомства рассказал, что ремонт фасада первого корпуса в школе завершён, помимо этого заменены все инженерные системы, отремонтированы и подвал, и кровля. На завершающей стадии внутренние отделочные работы.

Напомним, в Мурманской области также продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО. Так, в рамках программы в Высоком ремонтируют дома, расположенные на улице Гвардейской. Помимо этого, в рамках комплексного плана в посёлке завершён ремонт 98 пустующих муниципальных квартир для семей военнослужащих.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/