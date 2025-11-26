В посёлке Высокий завершился сезон проекта «Творческая осень»

В посёлке Высокий впервые прошли мастер-классы в рамках проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра Мурманской области. Мероприятие стало ярким событием для жителей закрытого военного посёлка и собрало около 100 участниц – жён военнослужащих, членов их семей, а также гостей из близлежащих населённых пунктов.

Инициатива провести фестиваль для женщин в Высоком исходила от самих жительниц, которые обратились с этой идеей в волонтёрский центр.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области:

«В нашем проекте уже почти 200 мастеров-волонтёров, которыми мы гордимся. Впервые мы опробовали формат «мама + ребёнок» — получилось очень душевно. В преддверии Дня матери и Нового года многие смогли сделать подарки для близких. А главное, приятно приезжать туда, где тебя ждут. В Высоком мы чувствовали себя как у старых друзей».

«Это значимое событие для гарнизона и прекрасная возможность для женщин отвлечься от рутины, узнать что-то новое и разделить эмоции с детьми, – отмечает Сергей Пашинский, глава муниципального образования города Оленегорск. - Атмосфера царит тёплая, все увлечены процессом. От всей души благодарю экспертов-волонтёров, которые приехали из разных уголков области, чтобы поделиться своим мастерством».

Участницы смогли попробовать себя в разных направлениях — от рукоделия и живописи до ароматерапии и кулинарии.

«Как жена военнослужащего я сама когда-то участвовала в «Творческой осени» в Полярном. Меня вдохновляют такие встречи, где женщины могут пообщаться. В этом году я впервые выступила в роли мастера и очень рада той тёплой отдаче, которую получаю от девушек», – сказала Елена Сташкина, волонтёр проекта.

«Участие в проекте даёт нам возможность лучше узнать свой регион, побывать в новых местах и получить бесценный опыт работы с большой аудиторией», – отметила волонтёр проекта Ольга Березина.

Как отмечает Единый волонтёрский центр Мурманской области, проект «Творческая осень» реализуется нашем регионе с 2021 года и является продолжением конференции для жён военнослужащих «Звезда Севера». Мероприятия проходят при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. В этом сезоне мастер-классы прошли также в Печенге и Островном. Всего география проекта насчитывает уже 14 населённых пунктов региона.

