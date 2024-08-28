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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.24 12:30

В посёлке Зеленоборский открыли мемориал «Ушедшие в бессмертие солдаты России»

Памятный знак появился благодаря инициативе самих зеленоборчан, которые не только предложили его установить, но и смогли реализовать эту идею в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект».

Участие в открытии приняли родные и близкие погибших бойцов, представители военного комиссариата, военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой бригады «Арктической», члены общественной организации «Боевое братство» и многие жители посёлка.

«При исполнении своего воинского долга на специальной военной операции погибло 12 зеленоборчан. Они - настоящие герои. Память о наших земляках и их подвиге будет жить вечно. Сохранение истории о подвигах наших воинов – важное направление народной программы, которое устанавливает связь между прошлым и настоящим, укрепляет уважение к героизму и поддерживает культурную память нации.

Выражаю благодарность зеленоборчанам за неравнодушие и вклад в сохранение памяти о наших ребятах - участниках СВО, а также правительству и главе региона Андрею Чибису за поддержку проекта и помощь в его реализации», - сказал глава Кандалакшского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Самарин.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-zelenoborskom-otkryli-memorial-ushedshie-v-bessmertie-soldaty-rossii

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